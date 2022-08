Olbia, sabbia rubata in spiaggia e nascosta nello spray abbronzante: sorpresi al porto (Di sabato 27 agosto 2022) Avevano nascosto la sabbia rubata dalla spiaggia gallurese di Cannigione in Sardegna in un flacone spray di crema abbronzante. Uno stratagemma che non è servito a una coppia di turisti per non essere ... Leggi su leggo (Di sabato 27 agosto 2022) Avevano nascosto ladallagallurese di Cannigione in Sardegna in un flaconedi crema. Uno stratagemma che non è servito a una coppia di turisti per non essere ...

