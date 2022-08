Olanda, un camion si schianta contro una festa all’aperto: almeno 3 morti e diversi feriti – I video (Di sabato 27 agosto 2022) Un camion ha investito un gruppo di persone che stava partecipando a una festa di quartiere nel villaggio di Nieuw-Beijerland, a 15 chilometri da Rotterdam, causando la morte di tre persone. Lo riferisce la polizia olandese, mentre invece il feriti sarebbero almeno sei. Al momento non si conoscono le loro condizioni mediche. «Stavamo solo facendo un bel barbecue, abbiamo visto un camion fermo all’incrocio, poi è andato dritto e ha sfondato » dove si stava svolgendo la festa, ha raccontato un testimone oculare all’Algemeen Dagblad. «È stato terribile – prosegue – diverse persone sono state trascinate avanti». Sul posto sono intervenute tre eliambulanze. Secondo le prime informazioni raccolte dagli agenti, il camion che è uscito fuori strada ha una targa spagnola. Il ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022) Unha investito un gruppo di persone che stava partecipando a unadi quartiere nel villaggio di Nieuw-Beijerland, a 15 chilometri da Rotterdam, causando la morte di tre persone. Lo riferisce la polizia olandese, mentre invece ilsarebberosei. Al momento non si conoscono le loro condizioni mediche. «Stavamo solo facendo un bel barbecue, abbiamo visto unfermo all’incrocio, poi è andato dritto e ha sfondato » dove si stava svolgendo la, ha raccontato un testimone oculare all’Algemeen Dagblad. «È stato terribile – prosegue – diverse persone sono state trascinate avanti». Sul posto sono intervenute tre eliambulanze. Secondo le prime informazioni raccolte dagli agenti, ilche è uscito fuori strada ha una targa spagnola. Il ...

