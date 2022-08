Olanda, camion esce di strada e travolge folla alla festa di quartiere: 3 morti e diversi feriti (Di sabato 27 agosto 2022) Un camion e sce dalla strada e finisce in una festa di quartiere a Nieuw - Beijerland, in Olanda . Almeno tre persone sono rimaste uccise e altre ferite nell'incidente a Nieuw - Beijerland, nella ... Leggi su leggo (Di sabato 27 agosto 2022) Une sce de finisce in unadia Nieuw - Beijerland, in. Almeno tre persone sono rimaste uccise e altre ferite nell'incidente a Nieuw - Beijerland, nella ...

