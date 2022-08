Offerta folle: così Leao lascia il Milan (Di sabato 27 agosto 2022) Il calciomercato del Milan passa inevitabilmente dal futuro di Leao: l’ultima proposta per il portoghese è clamorosa Il passo falso contro l’Atalanta è ormai un lontano ricordo. Il Milan vuole… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 27 agosto 2022) Il calciomercato delpassa inevitabilmente dal futuro di: l’ultima proposta per il portoghese è clamorosa Il passo falso contro l’Atalanta è ormai un lontano ricordo. Ilvuole… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

gabriele9898 : @CozzAndrea E quindi ? Siamo tutti d'accordo su questo no? Non mi sembra abbia detto 'Ronaldo non arriva perché ho… - MaestroOfferte : ?? CHE PREZZO FOLLE ?? ?? Pepe Jeans Jack Short Grey Pantaloni Cargo Uomo ?? ?? MINIMO STORICO! ? 65,00€ ? ? ? ? In O… - russ_mario1 : @Pirichello @furgeTX Non so se li investe tutti a pochi giorni dalla fine del mercato. E quelli forti te li vendono… - lunatik05288659 : @marifcinter Qua Marotta prepara il terreno per poter dire curpa de Skriniar in caso il giocatore riceva un'offerta… - ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: Calciomercato Juventus l’ultima folle idea per il terzino sinistro: a breve l’offerta - #Calciomercato #Juventus #l’ultima… -