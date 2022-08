Occupazioni illecite sulle spiagge libere La Guardia Costiera spiega il motivo dei divieti

(Di sabato 27 agosto 2022) C’è una ragione particolare per cui, anche quest’anno, sono stati effettuati migliaia di controlli in tutta Italia. In questi ultimi mesi caldi, quindi, secondo una statistica recente, gli italiani avrebbero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

E non v'è chi non veda, al proposito, come solo una rinascita dell'affitto possa fare giustizia delle centinaia e centinaia diche oggi la mancanza di questo mercato ha creato ...Non sono poche le segnalazioni, accompagnate in alcuni casi anche da denunce agli organi competenti, riguardanti la ' privatizzazione ' di alcuni tratti di spiaggia libera a Nettuno . Ciò avviene in ... Spiagge libere, proteste per le occupazioni illecite - Cronaca “Bisogna garantire a tutti il diritto di poter andare in spiaggia libera” spiegano dalla Guardia Costiera dopo migliaia di sequestri di ...Prosegue senza sosta la vigilanza in mare e sulle spiagge della Guardia Costiera di Mazara del Vallo che, nell’ambito della più ampia operazione denominata MARE SICURO, ha effettuato un’attività di po ...