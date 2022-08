“Nuovo” trattato di non proliferazione nucleare: la Russia dice “no” (Di sabato 27 agosto 2022) Mosca – La Russia ha bloccato l’adozione di una dichiarazione congiunta al termine della Decima Conferenza di revisione del trattato di non proliferazione nucleare, che ha preso il via il primo agosto all’Onu e si è conclusa nelle scorse ore. “Con mio profondo rammarico, questa conferenza non è stata in grado di raggiungere un consenso”, ha detto il presidente della riunione, Gustavo Zlauvinen. Senza entrare nei dettagli, un rappresentante russo ha segnalato obiezioni di Mosca su cinque paragrafi della bozza della dichiarazione finale, parlando di posizioni sostenute anche da altri Paesi. Ma dopo la dichiarazione russa i delegati di decine di Paesi hanno manifestato disappunto e fatto sapere che erano d’accordo con la dichiarazione. Un altro rappresentante russo ha accusato alcuni partecipanti di aver usato la ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 27 agosto 2022) Mosca – Laha bloccato l’adozione di una dichiarazione congiunta al termine della Decima Conferenza di revisione deldi non, che ha preso il via il primo agosto all’Onu e si è conclusa nelle scorse ore. “Con mio profondo rammarico, questa conferenza non è stata in grado di raggiungere un consenso”, ha detto il presidente della riunione, Gustavo Zlauvinen. Senza entrare nei dettagli, un rappresentante russo ha segnalato obiezioni di Mosca su cinque paragrafi della bozza della dichiarazione finale, parlando di posizioni sostenute anche da altri Paesi. Ma dopo la dichiarazione russa i delegati di decine di Paesi hanno manifestato disappunto e fatto sapere che erano d’accordo con la dichiarazione. Un altro rappresentante russo ha accusato alcuni partecipanti di aver usato la ...

ilfaroonline : “Nuovo” trattato di non proliferazione nucleare: la Russia dice “no” - zazoomblog : Oceani Onu: nuovo nulla di fatto sul trattato per lalto mare - #Oceani #nuovo #nulla #fatto #trattato - bettadigiulio : RT @MediasetTgcom24: Oceani, Onu: nuovo nulla di fatto sul trattato per 'l'alto mare' #ue #maxineburkett #canada #presidente #greenpeace h… - MediasetTgcom24 : Oceani, Onu: nuovo nulla di fatto sul trattato per 'l'alto mare' #ue #maxineburkett #canada #presidente #greenpeace - lacramioara_leu : @Cartabellotta Speravate che con il nuovo governo si facevano miracoli? Quanti calci in faccia a Conte all'inizio d… -

ANALISI DEI PROGRAMMI ELETTORALI: LE PENSIONI errore, il tema non è trattato. La coalizione di centrodestra ( FORZA ITALIA, LEGA, FRATELLI d'... Pensioni " Per un nuovo patto intergenerazionale regole più semplici e più flessibilità Ed infine il ... La guerra infinita Nel documento che ha reso pubblico tale nuovo "concetto" tra le altre cose è scritto: "... ma di offesa e per questo proibito dal Trattato Abm, affossato dall'amministrazione Bush Junior nel 2002. In ... TGCOM Saronno, nuovo appuntamento musica in Villa. Stasera canta il cinema SARONNO – Dopo la musica irlandese dello scorso weekend l’Amministrazione propone un nuovo evento in Villa ... con la regia di Fabio Rox”. Si tratta di un omaggio musicale a temi ... Porto Sant’Elpidio, Moreschini nuovo responsabile della comunicazione ECCELLENZA - Importante incarico per l'esperto giornalista Giuseppe Moreschini è il nuovo responsabile della comunicazione del Porto Sant’Elpidio. Decano dei giornalisti marchigiani, il suo nome è leg ... errore, il tema non è. La coalizione di centrodestra ( FORZA ITALIA, LEGA, FRATELLI d'... Pensioni " Per unpatto intergenerazionale regole più semplici e più flessibilità Ed infine il ...Nel documento che ha reso pubblico tale"concetto" tra le altre cose è scritto: "... ma di offesa e per questo proibito dalAbm, affossato dall'amministrazione Bush Junior nel 2002. In ... Oceani, Onu: nuovo nulla di fatto sul trattato per "l'alto mare" SARONNO – Dopo la musica irlandese dello scorso weekend l’Amministrazione propone un nuovo evento in Villa ... con la regia di Fabio Rox”. Si tratta di un omaggio musicale a temi ...ECCELLENZA - Importante incarico per l'esperto giornalista Giuseppe Moreschini è il nuovo responsabile della comunicazione del Porto Sant’Elpidio. Decano dei giornalisti marchigiani, il suo nome è leg ...