Nuova stangata in autunno da 711 euro a famiglia: c’è anche il caro scuola (Di sabato 27 agosto 2022) Con il controesodo estivo possiamo dire addio all’estate 2022, caratterizzata da rincari da capogiro su praticamente tutto: generi alimentari, carburanti, bollette, viaggi. Il peggio però deve ancora venire: con l’arrivo dell’autunno le spese... Leggi su europa.today (Di sabato 27 agosto 2022) Con il controesodo estivo possiamo dire addio all’estate 2022, caratterizzata da rincari da capogiro su praticamente tutto: generi alimentari, carburanti, bollette, viaggi. Il peggio però deve ancora venire: con l’arrivo dell’le spese...

infoiteconomia : Consumatori in allerta, su famiglie e imprenditori in arrivo una nuova stangata - infoiteconomia : Nuova stangata in autunno da 711 euro a famiglia - LinaVadal : RT @Today_it: Nuova stangata in autunno da 711 euro a famiglia: c’è anche il caro scuola - telodogratis : Nuova stangata in autunno da 711 euro a famiglia: c’è anche il caro scuola - karda70 : RT @Today_it: Nuova stangata in autunno da 711 euro a famiglia: c’è anche il caro scuola -