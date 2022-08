Nuoto, Pellegrini e Giunta oggi sposi a Venezia (Di sabato 27 agosto 2022) E’ arrivato il grande giorno. Federica Pellegrini e Matteo Giunta convoleranno oggi a nozze dopo quasi cinque anni di fidanzamento. Il matrimonio sarà celebrato alle ore 16 nella chiesa di San Zaccaria a Venezia, a pochi passi da San Marco. I testimoni di nozze saranno i fratelli degli sposi, Alessandro per lei e Tommaso per lui, e Federica avrà al suo fianco cinque damigelle insieme ai quattro bulldog francesi di famiglia Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca. Presenti circa 160 invitati, tra cui il numero uno del Coni Giovanni Malagò, mentre non ci sarà Filippo Magnini, cugino dello sposo ed ex fidanzato di Federica. Tutti gli invitati saranno accolti questa mattina con un preparty da Cipriani, e dopo il matrimonio si sposteranno al JW Marriott Venice all’Isola delle Rose per la festa, organizzata dal ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) E’ arrivato il grande giorno. Federicae Matteoconvolerannoa nozze dopo quasi cinque anni di fidanzamento. Il matrimonio sarà celebrato alle ore 16 nella chiesa di San Zaccaria a, a pochi passi da San Marco. I testimoni di nozze saranno i fratelli degli, Alessandro per lei e Tommaso per lui, e Federica avrà al suo fianco cinque damigelle insieme ai quattro bulldog francesi di famiglia Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca. Presenti circa 160 invitati, tra cui il numero uno del Coni Giovanni Malagò, mentre non ci sarà Filippo Magnini, cugino dello sposo ed ex fidanzato di Federica. Tutti gli invitati saranno accolti questa mattina con un preparty da Cipriani, e dopo il matrimonio si sposteranno al JW Marriott Venice all’Isola delle Rose per la festa, organizzata dal ...

