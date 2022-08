Nuota malgrado il morso profondo | le straordinarie immagini del pesce “zombie”

(Di sabato 27 agosto 2022) Un” è stato filmato mentre continuava are, nonostante gli mancasse gran parte del corpo. Ma come ha fatto? Può sembrare davvero incredibile, eppure la natura sa come sorprenderci sempre. Un, infatti, è stato immortalato mentreva,gli mancasse gran parte del suo corpo. Pare, infatti, che qualcuno lo abbia proprio L'articolo NewNotizie.it.

Osservatorio Balcani e Caucaso

Un pesce, infatti, è stato immortalato mentre nuotava,gli mancasse gran parte del suo ... E un altro infine ha commentato: 'Immaginate quanto dolore sta sopportando mentre. Mi sono ...Le immagini della giovane Lana chenella piccola piscina in una serra nel suo giardino sono ... Suo, è diventata il simbolo di una generazione di sportivi e di giovani talenti bosniaci ... Nuoto: Lana Pudar, orgoglio della Bosnia Erzegovina, non amata dai nazionalisti Un pesce "zombie" è stato filmato mentre continuava a nuotare, nonostante gli mancasse gran parte del corpo. Ma come ha fattoLe nozze di Federica e Matteo si celebreranno alle 16 nella chiesa di San Zaccaria con 160 invitati presenti. Poi tutti all'Isola delle Rose per la festa organizzata da Enzo Miccio ...