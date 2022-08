Nucleare: Onu, Russia blocca testo su non proliferazione (Di sabato 27 agosto 2022) La Russia ha bloccato l'adozione di una dichiarazione congiunta al termine della conferenza di quattro settimane delle Nazioni Unite sulla revisione del Trattato sulla non proliferazione delle armi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) Lahato l'adozione di una dichiarazione congiunta al termine della conferenza di quattro settimane delle Nazioni Unite sulla revisione del Trattato sulla nondelle armi ...

rusembitaly : ??Il 19 agosto il regime di #Kiev sta preparando una provocazione eclatante alla centrale nucleare di #Zaporizhzhia… - CatelliRossella : La storia del veto deve finire , non siamo negli anni 50. Così è impossibile concertare risoluzioni. L'ONU si dia u… - iconanews : Nucleare: Onu, Russia blocca testo su non proliferazione - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il Wall Street Journal dice che la prossima settimana gli ispettori dell’ONU visiteranno la centrale nucleare di Zaporizhzhia h… - StefaniaFalone : RT @News24_it: Nucleare: Onu, Russia blocca testo su non proliferazione -