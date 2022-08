Non solo Linee Parallele: i 5 migliori film sulla realtà alternativa (Di sabato 27 agosto 2022) Con l'uscita su Netflix di Linee Parallele, scopriamo i 5 migliori film sulle realtà alternative, da Sliding Doors a Source Code. Cosa accade quando siamo al cinema? Cosa scatta nella nostra mente fino a trascinarci al confine del nostro inconscio, mettendoci di fronte a ricordi sopiti, mancanze rimosse, sentimenti nascosti sotto il tappeto del passato? Spente le luci e avvolti da un buio inebriante ci incamminiamo lungo lo stesso percorso del sogno. Illuminati dallo schermo cinematografico, gli spettatori si affacciano lungo il bordo della propria interiorità, profonda e complessa. Guardiamo un film finendo per guardare noi stessi. Tra associazioni visive e giochi metaforici, il pubblico al cinema diventa il principale obiettivo di una scarica di continui stimoli, visivi e psicologici. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 agosto 2022) Con l'uscita su Netflix di, scopriamo i 5sullealternative, da Sliding Doors a Source Code. Cosa accade quando siamo al cinema? Cosa scatta nella nostra mente fino a trascinarci al confine del nostro inconscio, mettendoci di fronte a ricordi sopiti, mancanze rimosse, sentimenti nascosti sotto il tappeto del passato? Spente le luci e avvolti da un buio inebriante ci incamminiamo lungo lo stesso percorso del sogno. Illuminati dallo schermo cinematografico, gli spettatori si affacciano lungo il bordo della propria interiorità, profonda e complessa. Guardiamo unfinendo per guardare noi stessi. Tra associazioni visive e giochi metaforici, il pubblico al cinema diventa il principale obiettivo di una scarica di continui stimoli, visivi e psicologici. ...

