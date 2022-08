"Non possiamo". Finisce la partita e Inzaghi dice questa frase agghiacciante, caos Inter (Di sabato 27 agosto 2022) Simone Inzaghi si sfoga dopo la sconfitta clamorosa dell'Inter con la Lazio per 3-1. Finito il match, Inzaghi si è presentato davanti alle telecamere di Dazn per bacchettare la squadra, soprattutto il reparto difensivo che è stato protagonista di una prestazione disastrosa. Parole forti quelle pronunciate da Inzaghi in tv, una vera e propria accusa ai difensori e alla squadra: "Il primo gol una squadra come la nostra non può mai prenderlo. Gli altri due sono stati due eurogol. Il primo gol però non si può prendere, non possiamo prendere un gol così". Una frase che rende bene l'idea della tensione in casa Inter dopo il disastro con i biancocelesti. E Inzaghi ha sottolineato anche la facilità con cui Di Maio e Bastoni hanno lasciato campo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Simonesi sfoga dopo la sconfitta clamorosa dell'con la Lazio per 3-1. Finito il match,si è presentato davanti alle telecamere di Dazn per bacchettare la squadra, soprattutto il reparto difensivo che è stato protagonista di una prestazione disastrosa. Parole forti quelle pronunciate dain tv, una vera e propria accusa ai difensori e alla squadra: "Il primo gol una squadra come la nostra non può mai prenderlo. Gli altri due sono stati due eurogol. Il primo gol però non si può prendere, nonprendere un gol così". Unache rende bene l'idea della tensione in casadopo il disastro con i biancocelesti. Eha sottolineato anche la facilità con cui Di Maio e Bastoni hanno lasciato campo ...

