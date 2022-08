Non bisogna riformare la scuola, ma migliorare le competenze degli adulti (Di sabato 27 agosto 2022) Il rettore della Iulm, Gianni Canova, è intervenuto sul Corriere della Sera di venerdì per chiedere una riforma di sistema della scuola, accusando tutte le forze politiche di aver fatto solo promesse irrealizzabili e tutte rivolte più agli insegnanti che agli studenti. Tutte le forze politiche «con poche eccezioni», si legge. Riforma di sistema che non si fa «dai tempi di Gentile», si legge. Ce n’è tanto bisogno perché un italiano su due non comprende un testo scritto non elementare, si legge. Partiamo da qui. Non so se «un italiano su due» sia un dato corretto perché l’autore non ci dice da quale studio abbia tratto il dato. Una cosa certa è che quasi un italiano su due ha solo la licenza media (ce lo dice l’Istat) e che più di un italiano (tra i 16 e i 65 anni) su quattro è Livello 1 o inferiore nell’indagine PIAAC sulle competenze ... Leggi su linkiesta (Di sabato 27 agosto 2022) Il rettore della Iulm, Gianni Canova, è intervenuto sul Corriere della Sera di venerdì per chiedere una riforma di sistema della, accusando tutte le forze politiche di aver fatto solo promesse irrealizzabili e tutte rivolte più agli insegnanti che agli studenti. Tutte le forze politiche «con poche eccezioni», si legge. Riforma di sistema che non si fa «dai tempi di Gentile», si legge. Ce n’è tanto bisogno perché un italiano su due non comprende un testo scritto non elementare, si legge. Partiamo da qui. Non so se «un italiano su due» sia un dato corretto perché l’autore non ci dice da quale studio abbia tratto il dato. Una cosa certa è che quasi un italiano su due ha solo la licenza media (ce lo dice l’Istat) e che più di un italiano (tra i 16 e i 65 anni) su quattro è Livello 1 o inferiore nell’indagine PIAAC sulle...

