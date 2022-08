Niente Juventus per Depay: rimarrà in Liga! (Di sabato 27 agosto 2022) Continua l’estate tormentata di Memphis Depay che è ancora alla ricerca di una squadra per la prossima stagione. L’attaccante olandese in queste settimane sembrava vicinissimo a vestire la maglia della Juventus che però, viste le pretese inferiori, ha preferito virare su Milik. Adesso a puntare sul giocatore del Barcellona sarebbe il Real Sociedad, che secondo i quotidiani spagnoli avrebbe messo gli occhi su di lui per sostituire Isaak. Depay Juve Real Sociedad Proprio grazie alla cessione dello svedese al New Castle per 70 milioni, la squadra spagnola avrebbe il budget per fare grandi investimenti partendo da Alexander Shorlot. Il Real Sociedad sarebbe quindi, in questo momento, la destinazione più plausibile per Depay, che troverebbe lo spazio per giocare visto l’acquisto di Lewandoski da parte dei ... Leggi su rompipallone (Di sabato 27 agosto 2022) Continua l’estate tormentata di Memphische è ancora alla ricerca di una squadra per la prossima stagione. L’attaccante olandese in queste settimane sembrava vicinissimo a vestire la maglia dellache però, viste le pretese inferiori, ha preferito virare su Milik. Adesso a puntare sul giocatore del Barcellona sarebbe il Real Sociedad, che secondo i quotidiani spagnoli avrebbe messo gli occhi su di lui per sostituire Isaak.Juve Real Sociedad Proprio grazie alla cessione dello svedese al New Castle per 70 milioni, la squadra spagnola avrebbe il budget per fare grandi investimenti partendo da Alexander Shorlot. Il Real Sociedad sarebbe quindi, in questo momento, la destinazione più plausibile per, che troverebbe lo spazio per giocare visto l’acquisto di Lewandoski da parte dei ...

