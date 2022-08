Neo immessi in ruolo, come si articola il nuovo anno di formazione e prova: dagli incontri propedeutici alla valutazione finale (Di sabato 27 agosto 2022) Il MI ha pubblicato la nota n. 30.998/2022, con la quale ha fornito indicazioni in merito al nuovo anno di formazione e prova del personale docente ed ha comunicato di aver emanato il relativo decreto n. 226/2022, al momento in corso di registrazione. Chi riguarda e come si articola il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 agosto 2022) Il MI ha pubblicato la nota n. 30.998/2022, con la quale ha fornito indicazioni in merito aldidel personale docente ed ha comunicato di aver emanato il relativo decreto n. 226/2022, al momento in corso di registrazione. Chi riguarda esiilpercorso die periodo annuale didel personale docente ed educativo. L'articolo .

