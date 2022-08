Natalie Imbruglia a Udine mercoledì 31 agosto (Di sabato 27 agosto 2022) Il suo singolo di debutto ha venduto oltre quattro milioni di copie ed è diventata la canzone più ascoltata degli anni ’90 nel Regno Unito. Esattamente dopo 25 anni dall’uscita del brano che l’ha resa famosa in tutto il mondo, Torn, Natalie Imbruglia torna in tour anche in Italia. E mercoledì 31 agosto alle 21 farà tappa a Udine, sul Piazzale del Castello, con il suo ultimo album Firebird. Un evento firmato da The Groove Factory in collaborazione con il Comune di Udine, nell’ambito di Udinestate 2022, media partner Radio Gioconda. Prevendite aperte su www.mailticket.it/manifestazione/M433/Natalie-Imbruglia-31agosto-2022-Udine. Il “blocco dello scrittore” è il peggior incubo di ogni artista. Per ... Leggi su udine20 (Di sabato 27 agosto 2022) Il suo singolo di debutto ha venduto oltre quattro milioni di copie ed è diventata la canzone più ascoltata degli anni ’90 nel Regno Unito. Esattamente dopo 25 anni dall’uscita del brano che l’ha resa famosa in tutto il mondo, Torn,torna in tour anche in Italia. E31alle 21 farà tappa a, sul Piazzale del Castello, con il suo ultimo album Firebird. Un evento firmato da The Groove Factory in collaborazione con il Comune di, nell’ambito distate 2022, media partner Radio Gioconda. Prevendite aperte su www.mailticket.it/manifestazione/M433/-31-2022-. Il “blocco dello scrittore” è il peggior incubo di ogni artista. Per ...

