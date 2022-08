Napoli, Spalletti: 'Nessuna trattativa per Ronaldo. Osimhen? Se si sveglia l'arabo è sempre un rischio. Con Fabiàn ci parlo e...' (Di sabato 27 agosto 2022) Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "Sono s... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Il tecnico delLucianoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "Sono s...

DiMarzio : . @sscnapoli, le parole di #Spalletti in conferenza stampa - claudioruss : #Napoli #Spalletti: 'Cristiano #Ronaldo? Lo allenerei volentieri, chi non lo farebbe? De Laurentiis mi ha detto che… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Raspadori può offrire soluzioni diverse rispetto a quelle attuali. Ndombele l’ho immaginato sin da s… - FcInterNewsit : CR7 al Napoli? Spalletti: 'Chi non vorrebbe allenarlo, ma De Laurentiis mi ha detto che non c'è niente - sportli26181512 : Napoli, Spalletti: 'Nessuna trattativa per Ronaldo. Osimhen? Se si sveglia l'arabo è sempre un rischio. Con Fabiàn… -