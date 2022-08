Napoli, Ounas ha riportato un affaticamento alla coscia destra (Di sabato 27 agosto 2022) Il Napoli questa mattina si è allenato a Castel Volturno. Domani incontrerà al Franchi la Fiorentina, nella terza gara di campionato di Serie A. Il club di De Laurentiis ha diramato il consueto report dell’allenamento. Ne risulta un affaticamento muscolare alla coscia destra per Ounas. Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Franchi domani alle ore 20.45 per la terza giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fasi di attivazione e torello. Successivamente esercitazione tattica e partita a tema. Chiusura con esercitazione sui calci piazzati. Ounas ha riportato un affaticamento alla ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022) Ilquesta mattina si è allenato a Castel Volturno. Domani incontrerà al Franchi la Fiorentina, nella terza gara di campionato di Serie A. Il club di De Laurentiis ha diramato il consueto report dell’allenamento. Ne risulta unmuscolareper. Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Franchi domani alle ore 20.45 per la terza giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fasi di attivazione e torello. Successivamente esercitazione tattica e partita a tema. Chiusura con esercitazione sui calci piazzati.haun...

ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Allenamento Napoli- Affaticamento alla coscia destra per Ounas! - - napolista : Napoli, #Ounas ha riportato un affaticamento alla coscia destra Il report dell’allenamento del mattino a Castel Vo… - NCN_it : Qui Castel Volturno - Ounas, affaticamento alla coscia destra; terapie per Demme #Napoli #allenamento… - SeEarn : Qui Castel Volturno - Ounas, affaticamento alla coscia destra; terapie per Demme #Napoli #allenamento… - AndreaAlati03 : ??Primo infortunio ufficiale nella nuova stagione del #Napoli! #Ounas si ferma in allenamento, per l'esterno affatic… -