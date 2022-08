Napoli, la prima di Champions è contro il Liverpool al Maradona (Di sabato 27 agosto 2022) Napoli - Debutto al 'Maradona' contro il Liverpool per il Napoli di Luciano Spalletti, inserito nel girone A della Champions League . Il calendario pubblicato dall'Uefa mette dunque l'avversario più ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 agosto 2022)- Debutto al 'ilper ildi Luciano Spalletti, inserito nel girone A dellaLeague . Il calendario pubblicato dall'Uefa mette dunque l'avversario più ...

matteosalvinimi : A Giugliano in Campania (Napoli) per portare la mia solidarietà al signor Giuseppe Rispo, proprietario di un bar ch… - AlfredoPedulla : #Napoli: prima #Fabian al #PSG, poi #Navas, al momento scollegati. Ma con grande fiducia - repubblica : Da Torre Annunziata alla Palestina: 'Così ho formato la prima donna chirurgo nella striscia di Gaza' [di Mariella P… - aggiummai : RT @marcomaioli1: buongiorno signor Mendes, allora prima di tutto vediamo di chiarire questa storia del Napoli Club Siuuuuu su Alpha Centau… - Saalvatore4 : Rangers-Napoli tre giorni prima del mio compleanno giusto per rovinarmelo in anticipo -