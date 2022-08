Napoli - Il report da Castelvolturno | affaticamento alla coscia destra per Ounas

(Di sabato 27 agosto 2022) Seduta mattutina per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Franchi domani alle ore 20.45 per la terza giornata di Serie A . La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione tattica e partita a tema. Chiusura con esercitazione sui calci piazzati.ha riportato un. Terapie per Demme. Ssc.it

Vincenzo Italiano in conferenza stampa presenta la sfida di domani: Fiorentina-Napoli, in programma alle 20 e 45 al Franchi. Si ferma Adam Ounas. L'algerino ha riportato un affaticamento alla coscia destra. A riferirlo è la SSC Napoli sul suo sito ufficiale. L'esterno ex Bordeaux, dunque, è in forte dubbio per la trasferta ...