RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Dal Fenomeno ingrassato a bomber Toni: CR7-Napoli, social scatenati - BactGrnt_ : @Chri_BamBam Ti giuro roba che se fosse stato al Napoli avrei chiamato Insigne fenomeno - sportli26181512 : Napoli, il fenomeno Ronaldo e il valore estetico: CR7 potrebbe indossare l'azzurro come fece Maradona e giocare nel… - MaryBoom21 : RT @erosazzurro: Cmq domenica sera ce una latrina da battere, #italiano che fece il fenomeno contro una squadra ricca di assenze in #coppai… - ZonaBianconeri : RT @psnapoli: Michele #Serena ex giocatore di #Juventus e #Fiorentina, ha parlato del #Napoli e dei nuovi acquisti ai microfoni di 1 Statio… -

ROMA - CR7 vuole la Champions e illa gioca. Il potente Jorge Mendes vuole accontentare il suo predilettoe sta cercando la soluzione. Dopo aver avuto in azzurro Diego Armando Maradona , ilpuò vedere nelle sue ...Riesce a far gol in tutti i modi, voglio complimentarmi con ilper esser riuscito a scovarlo. Sono comunque convinto che non sia l'unico da tener d'occhio: Anguissa è un, i due ...L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Napoli, in programma domenica alle 20:45. Prima di parlare della sfida con gli a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...