Napoli, giorni e orari delle gare di Champions: subito il Liverpool (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Inserito nel raggruppamento A di Champions League insieme ad Ajax, Liverpool e Rangers, il Napoli di Luciano Spalletti conosce adesso anche il calendario che lo attende. Gli azzurri debutteranno in coppa il 7 settembre (ore 21), ospitando al "Diego Armando Maradona" il Liverpool. Partenza con il botto per Lobotka e compagni, che il 13 settembre (ore 21) faranno visita ai Rangers a Glasgow. Il 4 ottobre (ore 21) e il 12 ottobre (ore 18:45) doppia sfida con l'Ajax: si giocherà prima ad Amsterdam e poi a Napoli. Il 26 ottobre (ore 21) gli azzurri riceveranno la visita dei Rangers, per poi chiudere il girone il 1° novembre (ore 21) nel suggestivo teatro di Anfield contro il Liverpool. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

