Napoletano, donna chiama i carabinieri e fa arrestare il marito stalker

In provincia di Napoli, nella cittadina di Sant'Antimo, una donna di 35 anni ha fatto arrestare il marito per stalking. La donna era in fase di separazione dal marito, un 36enne con precedenti penali, ma da circa tre mesi l'uomo aveva iniziato a perseguitarla, pretendendo di riprendere la relazione. La donna si era già rivolta alle forze dell'ordine per segnalare gli atteggiamenti persecutori dell'uomo, ma nella giornata di ieri, 26 agosto, la situazione stava degenerando. La donna si è resa conto che l'ex marito la stava pedinando in auto. Dopo essersi accertata che fosse lui, ha chiamato il 112. Mentre lei è rimasta al telefono con un agente, una volante è giunta sul posto.

