Nada, le foto del concerto allo “Sponz Fest” (Di sabato 27 agosto 2022) Nada si è esibita lo scorso 25 agosto sul palco dello Sponz Fest di Calitri (Avellino) nella serata del quinto giorno della kermesse ideata da Vinicio Capossela. Il rapporto tra coltura e cultura della terra è il tema di Sponz Coultura, la decima edizione del Fest. Anche questa edizione vedrà il prezioso contributo, accanto ai lavoratori e alle maestranze, della comunità che da anni partecipa e sostiene la maniFestazione. Lo Sponz Fest si svolge in Alta Irpinia, nei comuni di Sant’Andrea di Conza, Andretta e Calitri, e coinvolge musicisti, artisti e personalità del mondo della cultura che attraverso concerti, laboratori, incontri e percorsi sonori e tematici tra i sentieri esploreranno il tema di questa edizione. Nada, accompagnata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 agosto 2022)si è esibita lo scorso 25 agosto sul palco dellodi Calitri (Avellino) nella serata del quinto giorno della kermesse ideata da Vinicio Capossela. Il rapporto tra coltura e cultura della terra è il tema diCoultura, la decima edizione del. Anche questa edizione vedrà il prezioso contributo, accanto ai lavoratori e alle maestranze, della comunità che da anni partecipa e sostiene la maniazione. Losi svolge in Alta Irpinia, nei comuni di Sant’Andrea di Conza, Andretta e Calitri, e coinvolge musicisti, artisti e personalità del mondo della cultura che attraverso concerti, laboratori, incontri e percorsi sonori e tematici tra i sentieri esploreranno il tema di questa edizione., accompagnata ...

VanityFairIt : Con il nuovo singolo Bellissima («Nada incontra Dua Lipa») racconta come si fa a ballare sulle ceneri di un amore.… - alicejuvelove : RT @VanityFairIt: Con il nuovo singolo Bellissima («Nada incontra Dua Lipa») racconta come si fa a ballare sulle ceneri di un amore. E a ri… - DaniOnikaMinaj : RT @VanityFairIt: Con il nuovo singolo Bellissima («Nada incontra Dua Lipa») racconta come si fa a ballare sulle ceneri di un amore. E a ri… - hslitepeaky : no se ve nada en la foto jajsjsjsj - mimisarti_ : RT @VanityFairIt: Con il nuovo singolo Bellissima («Nada incontra Dua Lipa») racconta come si fa a ballare sulle ceneri di un amore. E a ri… -