Musica in lutto, è morto Lello Biondi: il toccante messaggio della moglie (Di sabato 27 agosto 2022) lutto nel mondo della Musica: nella notte tra venerdì 26 agosto e sabato 27, in seguito ad un improvviso malore, è morto Lello Biondi, in arte Musicammore, cantautore molto apprezzato e dal grande cuore. Era anche uno sfegatato tifoso della Salernitana, per la quale lo scorso anno aveva composto un inno. Sui social la notizia si è diffusa rapidamente, lasciando attoniti quanti lo conoscevano. Biondi era molto popolare: negli anni più volte aveva collaborato con diversi artisti tra i quali il grande Nino D'Angelo e Franco e Valeriano Chiaravale.

