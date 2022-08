(Di sabato 27 agosto 2022) Episodio danel finale del primo tempo di, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/2023.è finito a terra in area diin seguito ad un contatto con. Lo spezzino ha iniziato a perdere pesantemente sangue mentre tutto intorno c’era lo staff medico. Il direttore di garaè stato cosìto al Var, notando lache il capitano delha rifilato all’avversario. Calcio die giallo. Dal dischetto si è presentato Nzola, che non ha sbagliato: 2-1. SportFace.

sportface2016 : MOVIOLA – #Spezia-#Sassuolo, gomitata di #Ferrari a #Hristov: il Var richiama #Cosso che assegna rigore - sportli26181512 : Serie A, moviola: LIVE Cremonese-Torino, Valeri chiede un rigore. A seguire Milan-Bologna e Spezia-Sassuolo: Di seg… - morristhetop : RT @spondainter: GdS- Moviola di Inter-Spezia! - spondainter : GdS- Moviola di Inter-Spezia! - FcInterNewsit : Moviola CdS - Tutto facile per Ghersini: regolari tutte le reti di Inter-Spezia -

Sassuolonews.net

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiSassuolo 2 - 1...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23:Sassuolo L'episodio chiave delladel match trae Sassuolo, valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Francesco Cosso. L'EPISODIO CHIAVE ... Spezia Sassuolo moviola e VAR: gli episodi della partita Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...