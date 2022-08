Moviola Cremonese Torino: l’episodio chiave del match (Di sabato 27 agosto 2022) l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23: Moviola Cremonese Torino l’episodio chiave della Moviola del match tra Cremonese e Torino, valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Paolo Valeri. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022)arbitraledelvalido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Paolo Valeri.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

PagineRomaniste : #Roma-#Cremonese 1-0, la moviola dei quotidiani: #56Massimi in confusione, ma sufficiente #ASRoma #RomaCremonese… - JaunNews : Moviola Roma-Cremonese, CorrSport: “Massimi, an encore sufficient but … Ghiglione risks” - salvione : Moviola Roma-Cremonese: Massimi, il bis sufficiente ma... Ghiglione rischia su El Shaarawy - sportli26181512 : #Moviola #Roma-Cremonese: Massimi, il bis sufficiente ma... Ghiglione rischia su El Shaarawy: Non sbaglia sul conta… - sportli26181512 : Serie A, MOVIOLA LIVE: Contatto Vlahovic-Colley, proteste del centravanti della Juve: Di seguito i principali episo… -