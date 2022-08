Mourinho senza peli sulla lingua: “Che culo nel primo tempo, mi stavo vergognando!” (Di sabato 27 agosto 2022) Finisce in parità il big match della giornata tra Juventus e Roma. Per i bianconeri non è bastato il super gol su calcio di punizione di Vlahovic. Infatti nella ripresa, l’assist l’ex Dybala ha favorito Abraham che ha pareggiato i conti. A commentare il match nel post partita, ai microfoni di Dazn, è stato José Mourinho. Mourinho, Roma, dichiarazioni Di seguito le parole del tecnico giallorosso: sulla partita: “Abbiamo avuto un gran c**o nel primo tempo e fatto qualcosa in più nel secondo. Alla squadra ho detto che avevo avuto vergogna del primo tempo fatto. 1-0 è stato un risultato incredibile per noi al primo tempo. Siamo stati molto fortunati. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita diversa. Avevamo ... Leggi su rompipallone (Di sabato 27 agosto 2022) Finisce in parità il big match della giornata tra Juventus e Roma. Per i bianconeri non è bastato il super gol su calcio di punizione di Vlahovic. Infatti nella ripresa, l’assist l’ex Dybala ha favorito Abraham che ha pareggiato i conti. A commentare il match nel post partita, ai microfoni di Dazn, è stato José, Roma, dichiarazioni Di seguito le parole del tecnico giallorosso:partita: “Abbiamo avuto un gran c**o nele fatto qualcosa in più nel secondo. Alla squadra ho detto che avevo avuto vergogna delfatto. 1-0 è stato un risultato incredibile per noi al. Siamo stati molto fortunati. Nel secondoabbiamo fatto una partita diversa. Avevamo ...

angelomangiante : Partita vera, tosta, lottata fino all'ultimo secondo. Vis agonistica senza risparmiarsi colpi. Migliori in campo pe… - acdicerbo : RT @angelomangiante: Partita vera, tosta, lottata fino all'ultimo secondo. Vis agonistica senza risparmiarsi colpi. Migliori in campo per i… - seelalleero : RT @NicoSchira: Josè #Mourinho senza peli sulla lingua a Dazn: “Abbiamo avuto un culo della Madonna nel primo tempo. Ho detto alla squadra… - WickedS31207283 : RT @NicoSchira: Josè #Mourinho senza peli sulla lingua a Dazn: “Abbiamo avuto un culo della Madonna nel primo tempo. Ho detto alla squadra… - emme1963 : @pellicano_santo @Sitepiotegonfio senza Mourinho non avevamo vinto la Conference e oggi perdevamo come sempre contro la juve -