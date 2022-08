Mountain Bike, Mondiali 2022: Valentina Höll vince il titolo Downhill, Farina e Widmann in top10 (Di sabato 27 agosto 2022) Penultima giornata di gare ai Campionati del Mondo di Mountain Bike 2022, ospitati dalla località transalpina di Les Gets. Programma di oggi dedicato interamente al Downhill, dalle categorie juniores a quelle elite. Nella gara riservata alle donne elite, il titolo iridato è andato alla ventenne austriaca Valentina Höll con il tempo di 3:53.857. Talento purissimo, spesso corredato anche da un’importante dose di sregolatezza, è riuscita a completare una discesa al limite della perfezione per andare ad indossare la tanto ambita maglia iridata. A completare il podio la tedesca Nina Hoffmann, distante appena 906 millesimi dall’oro e la francese Myriam Nicole, costretta ad abdicare dopo la vittoria dello scorso anno ma comunque in grado di salire sul podio per la quinta ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Penultima giornata di gare ai Campionati del Mondo di, ospitati dalla località transalpina di Les Gets. Programma di oggi dedicato interamente al, dalle categorie juniores a quelle elite. Nella gara riservata alle donne elite, iliridato è andato alla ventenne austriacacon il tempo di 3:53.857. Talento purissimo, spesso corredato anche da un’importante dose di sregolatezza, è riuscita a completare una discesa al limite della perfezione per andare ad indossare la tanto ambita maglia iridata. A completare il podio la tedesca Nina Hoffmann, distante appena 906 millesimi dall’oro e la francese Myriam Nicole, costretta ad abdicare dopo la vittoria dello scorso anno ma comunque in grado di salire sul podio per la quinta ...

Agenzia_Ansa : L'industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike #ANSA - Agenzia_Ansa : Stroncati da un fulmine. Sono morti così, mentre affrontavano in mountain bike la pista dell'Assietta, fra i monti… - Adnkronos : L’imprenditore #Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike. #ultimora - robertoinverni2 : Balocco e l'amico erano sulle mountain bike elettriche con un temporale così forte mi faccio una domanda.......?? - Methamorphose30 : RT @VanityFairIt: Aveva 56 anni appena compiuti il presidente dell'azienda nota per i suoi panettoni. A stroncarlo un incidente mentre face… -