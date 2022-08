Mountain Bike, Mondiali 2022: bronzo per Davide Cappello nel downhill juniores! Hastings si impone tra le donne (Di sabato 27 agosto 2022) Si sono svolte nella mattinata odierna le gare di downhill juniores, sia maschile che femminile, ai Mondiali di Mountain Bike 2022, in corso in quel di Les Gets, in Francia. In entrambe le prove i detentori del titolo intercontinentale non sono riusciti a ripetere quanto fatto lo scorso anno, mentre è da evidenziare la splendida medaglia di bronzo conquistata da Davide Cappello. L’azzurro ha concluso la gara al terzo posto con il tempo di 3:36.021 aggiudicandosi dunque il gradino più basso del podio e una preziosa medaglia, in ritardo di 7?697 dal nuovo Campione del Mondo (dopo l’argento della scorsa edizione dei Mondiali), il britannico Jordan Williams (3:28.324 il suo tempo). Medaglia d’argento per l’australiano Remy Meier-Smith, che ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Si sono svolte nella mattinata odierna le gare dijuniores, sia maschile che femminile, aidi, in corso in quel di Les Gets, in Francia. In entrambe le prove i detentori del titolo intercontinentale non sono riusciti a ripetere quanto fatto lo scorso anno, mentre è da evidenziare la splendida medaglia diconquistata da. L’azzurro ha concluso la gara al terzo posto con il tempo di 3:36.021 aggiudicandosi dunque il gradino più basso del podio e una preziosa medaglia, in ritardo di 7?697 dal nuovo Campione del Mondo (dopo l’argento della scorsa edizione dei), il britannico Jordan Williams (3:28.324 il suo tempo). Medaglia d’argento per l’australiano Remy Meier-Smith, che ...

Agenzia_Ansa : L'industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike #ANSA - Agenzia_Ansa : Stroncati da un fulmine. Sono morti così, mentre affrontavano in mountain bike la pista dell'Assietta, fra i monti… - Adnkronos : L’imprenditore #Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike. #ultimora - vivereperugia : 2° Raduno di E-Bike e Mountain Bike: 'I Muli della Valnestore' - paoloigna1 : RT @oggisettimanale: Alberto #Balocco, la morte del re dei panettoni: ucciso da un fulmine in mountain bike. -