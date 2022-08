Mountain bike, Mondiali 2022: arriva il quinto titolo iridato nel downhill per Loic Bruni, tripletta Francia (Di sabato 27 agosto 2022) Esultano i tifosi di casa. Parla infatti francese il downhill maschile per quanto riguarda gli élite ai Mondiali di Mountain bike in corso di svolgimento in quel di Les Gets. Ancora una volta, infatti, esulta Loic Bruni. Il nativo di Nizza, classe 1994, si prende il quinto titolo iridato della carriera nella specialità. Per lui super crono di 3:20.478 con il quale ha distrutto la concorrenza. Padroni di casa che possono gioire tre volte, perché è tripletta: secondo posto per Amaury Pierron, staccato di 2.581 dal vincitore, terzo per Loris Vergier, a 3.386. Lontani i due rappresentanti italiani al via: Stefano Introzzi è 37mo a +12.932, ancor più dietro Davide Palazzari, 76mo a +24.786. Photo LiveMedia/DPPI/Olly Bowman Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Esultano i tifosi di casa. Parla infatti francese ilmaschile per quanto riguarda gli élite aidiin corso di svolgimento in quel di Les Gets. Ancora una volta, infatti, esulta. Il nativo di Nizza, classe 1994, si prende ildella carriera nella specialità. Per lui super crono di 3:20.478 con il quale ha distrutto la concorrenza. Padroni di casa che possono gioire tre volte, perché è: secondo posto per Amaury Pierron, staccato di 2.581 dal vincitore, terzo per Loris Vergier, a 3.386. Lontani i due rappresentanti italiani al via: Stefano Introzzi è 37mo a +12.932, ancor più dietro Davide Palazzari, 76mo a +24.786. Photo LiveMedia/DPPI/Olly Bowman

