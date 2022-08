MotoGP, Jack Miller: “La Sprint Race porterà dei cambiamenti positivi” (Di sabato 27 agosto 2022) Jack Miller è favorevole ottimista dopo l’annuncio della Sprint Race per la stagione 2022 del Motomondiale 2022. L’australiano ha mostrato la propria soddisfazione ai microfoni di ‘Motorsport.com’, una considerazione che si scontra con quanto detto da altri centauri che non hanno condiviso il provvedimento preso dalla DORNA. Il nativo di Townsville ha rilasciato in merito: “Sono convinto che questa idea porterà a dei cambiamenti positivi. Metterà un paio dei punti, tutti vogliono prendersi dei rischi in più e non dovremo preoccuparci della gestione delle gomme o del carburante”. Il portacolori di Ducati, pronto a cedere il posto al nostro Enea Bastianini per il 2023, ha continuato dicendo: “Non credo che ci sarà un dispendio di energie superiore rispetto ad ora. ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022)è favorevole ottimista dopo l’annuncio dellaper la stagione 2022 del Motomondiale 2022. L’australiano ha mostrato la propria soddisfazione ai microfoni di ‘Motorsport.com’, una considerazione che si scontra con quanto detto da altri centauri che non hanno condiviso il provvedimento preso dalla DORNA. Il nativo di Townsville ha rilasciato in merito: “Sono convinto che questa ideaa dei. Metterà un paio dei punti, tutti vogliono prendersi dei rischi in più e non dovremo preoccuparci della gestione delle gomme o del carburante”. Il portacolori di Ducati, pronto a cedere il posto al nostro Enea Bastianini per il 2023, ha continuato dicendo: “Non credo che ci sarà un dispendio di energie superiore rispetto ad ora. ...

