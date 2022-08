Morgan sta male e annulla i concerti: “Ho delle grandi fitte di dolore”, cos’è successo (Di sabato 27 agosto 2022) Morgan sta male, per questo si trova costretto ad annullare i concerti. In un video pubblicato su Instagram lo vediamo mentre si consola al pianoforte sulle note del Preludio In Mi Maggiore di Joann Sebastian Bach dal primo libro de Il Clavicembalo Ben Temperato (BWV 854a). Che succede a Morgan? Tutto è iniziato quando Marco Castoldi, attraverso il suo staff, ha dovuto rinunciare a salire sul palco dell’Otranto Summer Festival di giovedì 25 agosto. Il suo team si è limitato a specificare: “A causa di problemi di salute dell’artista”. Nelle ultime ore Morgan, sui social, ha spiegato il problema. Le sue parole: “In questi giorni sto molto male, ho dovuto annullare i concerti purtroppo, mi dispiace per chi aveva già acquistato i ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 agosto 2022)sta, per questo si trova costretto adre i. In un video pubblicato su Instagram lo vediamo mentre si consola al pianoforte sulle note del Preludio In Mi Maggiore di Joann Sebastian Bach dal primo libro de Il Clavicembalo Ben Temperato (BWV 854a). Che succede a? Tutto è iniziato quando Marco Castoldi, attraverso il suo staff, ha dovuto rinunciare a salire sul palco dell’Otranto Summer Festival di giovedì 25 agosto. Il suo team si è limitato a specificare: “A causa di problemi di salute dell’artista”. Nelle ultime ore, sui social, ha spiegato il problema. Le sue parole: “In questi giorni sto molto, ho dovutore ipurtroppo, mi dispiace per chi aveva già acquistato i ...

