Monza-Udinese | scontri tra tifosi al termine della partita

Al termine del match tra Monza e Udinese, vinto dai frulani 2-1, si sono verificati scontri tra i tifosi delle due squadre. Le due tifoserie sono venute a contatto all'esterno della curva Pieri, il settore del tifo monzese. C'è stato un lancio di bottigliette e oggetti, fermato però prontamente dalle forze dell'ordine nel giro di pochi minuti.

