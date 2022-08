Monica, significato e origine del nome (Di sabato 27 agosto 2022) Questo nome conobbe una prima diffusione negli ambienti cristiani grazie alla devozione verso santa Monica, la madre di sant’Agostino, donna di origine berbera, nata a Tagaste in Numidia, ma cittadina cartaginese secondo alcuni racconti. Questo, assieme alla forma originaria del nome, Monnica, indica che probabilmente esso ha radici puniche, fenicie o comunque nordafricane ormai indecifrabili. Il nome si è poi alterato in Monica, perdendo una n, per associazione con il termine greco ????? (monos, “uno”, “solo”) o con il suo derivato ?????? (monake, “solitario”, “monaco”, “eremita”), a cui viene tuttora ricondotto paretimologicamente da alcune fonti; altro termine a cui viene talvolta associato è il latino moneo (“consigliere”). In Italia, il nome è diventato molto ... Leggi su gravidanzaonline (Di sabato 27 agosto 2022) Questoconobbe una prima diffusione negli ambienti cristiani grazie alla devozione verso santa, la madre di sant’Agostino, donna diberbera, nata a Tagaste in Numidia, ma cittadina cartaginese secondo alcuni racconti. Questo, assieme alla forma originaria del, Monnica, indica che probabilmente esso ha radici puniche, fenicie o comunque nordafricane ormai indecifrabili. Ilsi è poi alterato in, perdendo una n, per associazione con il termine greco ????? (monos, “uno”, “solo”) o con il suo derivato ?????? (monake, “solitario”, “monaco”, “eremita”), a cui viene tuttora ricondotto paretimologicamente da alcune fonti; altro termine a cui viene talvolta associato è il latino moneo (“consigliere”). In Italia, ilè diventato molto ...

