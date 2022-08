Mondiali di pallavolo maschile | esordio vincente per gli Azzurri di Fefè De Giorgi | battuto il Canada 3-0

(Di sabato 27 agosto 2022) Nel match d’del Mondialedi volley 2022 in Polonia e Slovenia, glidiDehannoil3-0 (25-13, 25-18, 39-37). Il match point durante il lunghissimo terzo set è arrivato grazie a un formidabile attacco di Alessandro Michieletto, l’erede scelto dall’ex pilastro dell’Italvolley, Osmany Juantorena. Tra le grandi favorite di questo Mondiale, oltre alla Polonia, ci sono il Brasile e la Francia vincitrice dell’oro alle Olimpiadi di Tokyo2020 e dell’ultima Nations League. Ma i riflettori sono puntati anche sull’Italia, campione d’Europa in carica. E dopo il, l’Italvolley dovrà giocarsi l’accesso agli ottavi di finale con le altre due squadre del girone E, ossia Turchia e Cina. Il match contro i turchi ...

Alessandro MichielettoLa nazionale azzurra del volley parte bene aimaschili di, in scena in Polonia e in Slovenia. La squadra allenata da Fefè De Giorgi, inserita nel girone E, batte il Canada 3 a 0 . Questi i parziali: 25 - 13, 25 - 18, 39 - 37. ...L’Iran compie la prima impresa inattesa del Mondiale, confermando i grandi progressi messi in mostra nella VNL, si toglie la soddisfazione di battere in 5 set l’Argentina medaglia di bronzo a Tokyo un ...Le uniche due notizie negative della serata, a Lubiana, sono i soli 620 spettatori e la fatica compiuta dall'Italia nel terzo set da record, 39-37. L’inizio dei mondiali è ...