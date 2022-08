Mille morti per inondazioni in Pakistan, migliaia di evacuati (Di sabato 27 agosto 2022) migliaia di persone che vivono vicino ai fiumi nel nord del Pakistan, colpito dalle inondazioni, hanno ricevuto l'ordine di abbandonare le proprie case mentre il bilancio provvisorio delle vittime ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022)di persone che vivono vicino ai fiumi nel nord del, colpito dalle, hanno ricevuto l'ordine di abbandonare le proprie case mentre il bilancio provvisorio delle vittime ...

Tg3web : In Pakistan una gigantesca emergenza umanitaria legata alle alluvioni. Quasi mille morti e 3 milioni di sfollati. - carlamartamari : RT @Tg3web: In Pakistan una gigantesca emergenza umanitaria legata alle alluvioni. Quasi mille morti e 3 milioni di sfollati. - News24_it : Mille morti per inondazioni in Pakistan, migliaia di evacuati - isamiccoli52 : RT @Tg3web: In Pakistan una gigantesca emergenza umanitaria legata alle alluvioni. Quasi mille morti e 3 milioni di sfollati. - FilippoLicari4 : RT @Tg3web: In Pakistan una gigantesca emergenza umanitaria legata alle alluvioni. Quasi mille morti e 3 milioni di sfollati. -