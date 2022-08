(Di sabato 27 agosto 2022) . Ancora ignote le cause che hanno fatto scoppiare l’incendio Nella tarda serata di ieri, venerdì 26 agosto, in via Umberto Fogagnolo, 59 a Sesto San Giovanni, hinterland nord est di, si è sviluppato un incendio all’ultimo piano di una palazzina. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, hanno trovato unadi 40anni, italiana, riversa sul pianerottolo di casa. Subito soccorsa, laè stata trasportata presso l’ospedale Niguarda di. I medici hanno riscontrato gravi ustioni su tutto il corpo. Le sue condizioni di salute sarebbero serie. Leggi anche: NAPOLETANO,CHIAMA I CARABINIERI E FA ARRESTARE IL MARITO STALKER Una volta domate le fiamme, i Vigili del fuoco hanno accertato che a prendere fuoco pare sia stato il, ma sulle cause che hanno ...

361_magazine : Milano, si incendia il materasso, donna gravemente ustionata -

MilanoToday.it

... Carlo Nordio , Giulio Tremonti (che correrebbe al Senato acentro, collegio a rischio ma ... Ma è FI chela giornata . I vertici azzurri, raggiunti anche da Micciché , sono "impazziti" (...Berlusconi ha acceso una miccia chela giornata e anche le prossime perché il ... la stazione Centrale a, (credo in una sicurezza più efficace); Lampedusa (credo nella gestione dell'... Materasso in fiamme: donna gravemente ustionata Milano, si incendia il materasso, donna gravemente ustionata. Ancora ignote le cause che hanno fatto scoppiare l'incendio ...Una donna portata in ospedale con ustioni gravi dopo che il suo letto ha preso fuoco. L'incendio nella tarda serata di venerdì 26 agosto, intorno alle 23, in via Umberto Fogagnolo, 59 a Sesto San Giov ...