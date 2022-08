Milan, partita da grande squadra. De Ketelaere incanta San Siro: ricorda Kakà (Di sabato 27 agosto 2022) Anche il Milan (2-0 al Bologna) vola in testa alla classifica. Ovviamente non è da solo (ci sono anche Lazio, Roma e Torino) e probabilmente,... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Anche il(2-0 al Bologna) vola in testa alla classifica. Ovviamente non è da solo (ci sono anche Lazio, Roma e Torino) e probabilmente,...

lucabianchin7 : Il Monza ha chiamato per #Bakayoko. L’interesse per il francese del #Milan c’è, un big incontro ipotizzato per il w… - tancredipalmeri : È sembrato un allenamento congiunto #MilanBologna più che una partita. Bologna impresentabile, al Milan è bastato f… - MilanTV : Pronti per il post partita di #MilanBologna? Vi aspettiamo LIVE su Milan TV ?? ???? I vostri interventi con… - Des862 : Qualche nota sparsa in negativo: Alcuni giocatori, su tutti #Calabria e #Tonali, sono indietro di condizione. E' n… - ok7campione : RT @DanViti: #Calhanoglu: “L'#Inter è molto più forte del #Milan. Abbiamo perso un derby al 75’ quando Perisic, Barella ed io siamo usciti.… -