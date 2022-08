Milan, con il Bologna ritornano i tre punti ed il gol di Leao (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo il pareggio dell’Atalanta, il Milan ha una voglia matta di tornare a vincere il prima possibile. I rossoneri, infatti, iniziano il match subito con un grandissima voglia. Il gol del vantaggio arriva al 21’ con Leao, servito da un ottimo De Keteleare, anche con l’aiuto di un intervento da dimenticare da parte di Skorupski. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo il pareggio dell’Atalanta, ilha una voglia matta di tornare a vincere il prima possibile. I rossoneri, infatti, iniziano il match subito con un grandissima voglia. Il gol del vantaggio arriva al 21’ con, servito da un ottimo De Keteleare, anche con l’aiuto di un intervento da dimenticare da parte di Skorupski. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

marcoconterio : ?? ??? Il #Milan sta per prendere uno dei migliori e più promettenti talenti a livello europeo. ???? Dariusz Stalmach,… - gippu1 : All'ottavo tentativo, primo punto della #Roma di Mourinho contro Juve-Inter-Milan. La Juventus domina per 60 minuti… - AntoVitiello : ?? #Tonali e il #Milan, rinnovo sempre più vicino dopo l'incontro di oggi in sede. Prolungamento (con adeguamento) fino al 2027 ad un passo - fred57912 : RT @daves80: Il #milan gioca sull’errore degli avversari. Lo fa da tempo. E segna. Hanno culo? Molto spesso. Ma se loro si mettono in 11 s… - notizie_milan : Il Milan domina il Bologna con un Leao-De Ketelaere show, è 2-0 -