Milan-Bologna | gol di Leao e assist di De Ketelaere | sognano i tifosi VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 27 agosto 2022) Ci pensa Rafaela portare in vantaggio ilcontro il, in alto ecco ildel gol. Connessione tra gli uomini più attesi, visto che c’è l’di Dein sgroppata e poi il pallone servito ache piazza sul primo palo e non perdona. Esplode San Siro, 1-0 dopo venti minuti e cambia il copione. In alto ecco le immagini della rete. SportFace.