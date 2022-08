MILAN-BOLOGNA DE KETELAERE PRONTO ALL’ESORDIO

Leggi su sportnews.snai

(Di sabato 27 agosto 2022), in programma stasera alle 20.45, richiamerà a San Siro settantamila spettatori, per un altro sold out che premia la straordinaria cavalcata trionfale dei rossoneri nella scorsa stagione, ma anche il lavoro svolto dalla società quest’estate. Un lavoro non ancora terminato, ma che ha visto nell’acquisto di Charles Deil punto più alto. Ebbene, dopo due spezzoni promettenti,contro l’Udinese e poi a Bergamo, finalmente è arrivato il momento del debutto da titolare.DEALLA CONQUISTA DI SAN SIRO CDK è entrato al 26? del secondo tempo sul risultato di 4-2 contro l’Udinese e al 13? della ripresa, con i rossoneri sotto 1-0, contro l’Atalanta. Nel primo caso ilera in totale controllo del match ...