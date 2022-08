Milan-Bologna 2-0 | Giroud | “Contento per il gol | continuiamo con questo spirito”

Leggi su sportface

(Di sabato 27 agosto 2022) Olivierha parlato a margine di, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/2023 e terminato 2-0 in favore dei rossoneri. “Sono felice per il gol, stasera ci siamo divertiti. Non perdiamo da 19 gare e dobbiamo continuare conper dare costantemente il massimo – ha detto l’attaccante francese, che poi sullo scudetto ha aggiunto – Siamo in cinque squadre per vincere lo Scudetto, ma è solo l’inizio. Noi favoriti? Nel calcio bisogna sempre ricominciare“. SportFace.