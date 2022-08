Milan Bologna 1-0 LIVE: Leao sfiora il raddoppio! (Di sabato 27 agosto 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Milan e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Milan e Bologna si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Bologna 1-0 MOVIOLA 1? Inizia il match 10? Tiro Theo Henandez – il francese prova l’azione personale, viene fermato, la palla si alza nel rimpallo finendo ancora sui piedi del francese che prova la conclusione al volo, largamente fuori 17? Tiro Messias – azione personale di Theo Hernandez che avanza alla sua maniera , al limite dell’area serve De Ketelaere che smista per Messias che sposta il pallone e calcia, blocca Skorupski 21? Gol ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Inizia il match 10? Tiro Theo Henandez – il francese prova l’azione personale, viene fermato, la palla si alza nel rimpallo finendo ancora sui piedi del francese che prova la conclusione al volo, largamente fuori 17? Tiro Messias – azione personale di Theo Hernandez che avanza alla sua maniera , al limite dell’area serve De Ketelaere che smista per Messias che sposta il pallone e calcia, blocca Skorupski 21? Gol ...

claudioruss : Incroci #SerieA-#ChampionsLeague #Napoli Lazio-Liverpool-Spezia-Rangers-Milan Torino-Ajax-Cremonese-Ajax-Bologna… - DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Pioli e #Mihajlovic per @acmilan-@BfcOfficialPage - RuoccoDanilo : @LuanMuharemi A me sembra più un Milan 'cazzo ce ne frega del Bologna, stanno per arrivare decine di partite importanti'. - Selcuksports6 : Milan - Bologna - gncelrectv : Milan - Bologna -