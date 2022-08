Migranti, altri 87 salvati da Ocean Viking in zona Sar maltese: 335 a bordo (Di sabato 27 agosto 2022) Molti gli sbarchi e i salvataggi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dalla Locride a Lampedusa, diversi approdi di profughi sulle nostre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 agosto 2022) Molti gli sbarchi e i salvataggi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dalla Locride a Lampedusa, diversi approdi di profughi sulle nostre ...

LaVeritaWeb : Crescono i furti di Rolex e altri marchi. Ma se prima i taccheggi erano esclusiva delle «paranze» napoletane, così… - emanuelegiusep3 : RT @PBerizzi: A Catanzaro i cittadini fanno la gara di solidarietà per soccorrere e aiutare i migranti sbarcati. Nessuno si salva da solo.… - 71locatelli : RT @PBerizzi: A Catanzaro i cittadini fanno la gara di solidarietà per soccorrere e aiutare i migranti sbarcati. Nessuno si salva da solo.… - Francesco51e10 : RT @PBerizzi: A Catanzaro i cittadini fanno la gara di solidarietà per soccorrere e aiutare i migranti sbarcati. Nessuno si salva da solo.… - senon0raquando_ : RT @PBerizzi: A Catanzaro i cittadini fanno la gara di solidarietà per soccorrere e aiutare i migranti sbarcati. Nessuno si salva da solo.… -