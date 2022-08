Michelle Hunziker | clamoroso | ecco perché per lei è finita di nuovo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 agosto 2022) Michelee Giovanni Angiolini si sarebbero mollati. Per adesso non ci sono conferme ufficiali, ma solo tante indiscrezioni che si rincorrono alla velocità della luce. La storia d'amore tra l'ex concorrente del Grande Fratello e la conduttrice è stata, sicuramente, una bomba dopo la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ma sembra che adesso Giovanni Angiolini e la conduttrice si siano detti addio. La fine della della relazione, che è durata 5 mesi, viene annunciata dal settimanale Chi. “Sono contenta di aver sbagliatosolo così puoi andare avanti”, aveva dichiarato la conduttrice al magazine diretto da Alfonso Signorini. “Certe conoscenze come nascono finiscono, non c'è un motivo particolare”, rivela un insider. Poi arriva la versione di Roberto Alessi, direttore di Novella2000. A Morning News dice: “Lei ...