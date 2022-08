Mia Martini e Loredana Bertè, perché non hanno lo stesso cognome? Chi sono i loro genitori (Di sabato 27 agosto 2022) Mia Martini e Loredana Bertè in realtà hanno lo stesso cognome. Quello di Mimì è, infatti, un nome d’arte scelto per presentarsi al mondo dello spettacolo. All’anagrafe, Mia Martini era registrata come Domenica Rita Adriana Bertè La sorella, invece, ha scelto di entrare a far parte del mondo della musica nostrana con il suo vero nome. All’anagrafe, l’interprete di Sei Bellissima è registrata, infatti, come Loredana Carmela Rosaria Bertè, nata sempre a Bagnara Calabra, il 20 settembre del 1950, anche lei sotto il segno zodiacale della Bilancia. Mia Martini e Loredana Bertè, chi sono i loro genitori? Mia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 agosto 2022) Miain realtàlo. Quello di Mimì è, infatti, un nome d’arte scelto per presentarsi al mondo dello spettacolo. All’anagrafe, Miaera registrata come Domenica Rita AdrianaLa sorella, invece, ha scelto di entrare a far parte del mondo della musica nostrana con il suo vero nome. All’anagrafe, l’interprete di Sei Bellissima è registrata, infatti, comeCarmela Rosaria, nata sempre a Bagnara Calabra, il 20 settembre del 1950, anche lei sotto il segno zodiacale della Bilancia. Mia, chi? Mia ...

Francescoviolin : Mia Martini - La nevicata del '56 - michelenotbravi : RT @ludlettt: secondo me salvatore di lana del rey e minuetto di mia martini hanno le stesse vibes - aliceerrico5 : RT @ludlettt: secondo me salvatore di lana del rey e minuetto di mia martini hanno le stesse vibes - masanisiasa : Ho appena scoperto che Mia Martini era sorella di Loredana Bertè e me ne vergogno tanto. - matanilorenzo : RT @ludlettt: secondo me salvatore di lana del rey e minuetto di mia martini hanno le stesse vibes -