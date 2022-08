Mia Martini e Ivano Fossati, perché si sono lasciati: “Un amore travagliato” (Di sabato 27 agosto 2022) Mia Martini e Ivano Fossati sono stati insieme dal 1977, anno in cui si sono conosciuti e subito innamorati, fino alla fine degli anni Ottanta. Non si è trattato solo di una love story ma anche di un prolifico sodalizio artistico. Grazie alla loro collaborazione sono nati infatti capolavori immortali della musica italiana come E non finisce mica il cielo, brano presentato al Festival di Sanremo nel 1982. La relazione fra di loro, però, subì molte fasi alterne. Mia Martini era solita definirla come “un campo minato”. Uno dei maggiori successi di Mia Martini è stato sicuramente “E non finisce mica il cielo” che Ivano Fossati provò a far arrivare a Mina. “Sì, forse all’inizio c’era stato un tentativo, seppur blando, di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 agosto 2022) Miastati insieme dal 1977, anno in cui siconosciuti e subito innamorati, fino alla fine degli anni Ottanta. Non si è trattato solo di una love story ma anche di un prolifico sodalizio artistico. Grazie alla loro collaborazionenati infatti capolavori immortali della musica italiana come E non finisce mica il cielo, brano presentato al Festival di Sanremo nel 1982. La relazione fra di loro, però, subì molte fasi alterne. Miaera solita definirla come “un campo minato”. Uno dei maggiori successi di Miaè stato sicuramente “E non finisce mica il cielo” cheprovò a far arrivare a Mina. “Sì, forse all’inizio c’era stato un tentativo, seppur blando, di ...

Francescoviolin : Mia Martini - La nevicata del '56 - michelenotbravi : RT @ludlettt: secondo me salvatore di lana del rey e minuetto di mia martini hanno le stesse vibes - aliceerrico5 : RT @ludlettt: secondo me salvatore di lana del rey e minuetto di mia martini hanno le stesse vibes - masanisiasa : Ho appena scoperto che Mia Martini era sorella di Loredana Bertè e me ne vergogno tanto. - matanilorenzo : RT @ludlettt: secondo me salvatore di lana del rey e minuetto di mia martini hanno le stesse vibes -