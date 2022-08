Mercato Napoli, suggestione Cristiano Ronaldo: ecco i dettagli (Di sabato 27 agosto 2022) ecco le ultime sulle voci che riguardano un possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Napoli: i dettagli Come riportato questa mattina dal Il Mattino, sono sempre più insistenti le voci di Mercato che riguardano il clamoroso arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli. L’ex Real Madrid e Juventus vorrebbe lasciare il Manchester United e giocare la Champions League. Inoltre, sarebbe stato proposto uno scambio con Osimhen, che ha replicato così: «Niente cambio, io non lascio questa squadra» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022)le ultime sulle voci che riguardano un possibile approdo dial: iCome riportato questa mattina dal Il Mattino, sono sempre più insistenti le voci diche riguardano il clamoroso arrivo dial. L’ex Real Madrid e Juventus vorrebbe lasciare il Manchester United e giocare la Champions League. Inoltre, sarebbe stato proposto uno scambio con Osimhen, che ha replicato così: «Niente cambio, io non lascio questa squadra» L'articolo proviene da Calcio News 24.

