Mercato Cagliari | Falco ritornerà in Italia | ecco i dettagli

Filippo Falco risolverà il suo contratto con la Stella Rossa e ritornerà in Italia: pronto un triennale con il Cagliari Il Cagliari ha messo giù l'ennesimo colpo di una campagna acquisti per formare una formazione capace di ritornare in Serie A: arriva Filippo Falco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il calciatore già allenato da Liverani, al Lecce, potrebbe risolvere il contratto che lo lega alla Stella Rossa per firmare un accordo con il Cagliari dalla durata di tre anni.

